Totti-Blasi, Ilary non vuole gli "alimenti". Ma il problema è Bastian Muller

Totti-Blasi, entrambi vogliono vivere nella casa all'Eur coi 3 figli

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a discutere con i rispettivi avvocati, alla ricerca di una soluzione per una separazione consensuale, ma l'accordo non si trova e a questo punto sarà un giudice a decidere. A quanto pare però il problema non sarebbe di natura economica, quanto piuttosto affettiva. Ilary Blasi - si legge sul Messaggero - non vuole essere mantenuta dall'ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da Francesco Totti, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti "alimenti". Tra le istanze presentate dalla showgirl, nell'udienza presidenziale dello scorso 31 marzo, non rientra infatti un assegno di mantenimento per sé. Non è insomma questo il motivo per il quale marito e moglie, dopo lunghi mesi di trattative con i loro rispettivi legali, non hanno trovato un accordo e hanno scelto di intraprendere una separazione giudiziale.

Le "ragioni del contendere" - prosegue il Messaggero - vertono principalmente sulla scelta di chi sarà il genitore con il quale i tre figli dovranno trascorrere più tempo e sull'assegnazione della casa coniugale: la mega-villa all'Eur, nel quartiere residenziale a sud della Capitale, dove al momento vive Ilary con Cristian, Chanel e Isabel. Ovviamente il "pupone" non vuole far traslocare i suoi ragazzi, ma non sopporta l'idea che lì con loro soggiorni Bastian Muller, il nuovo compagno della moglie. L'unica cosa certa è che Francesco e Ilary non si alterneranno nella casa coniugale, nel tempo dedicato a stare con i loro figli. Quindi le possibilità sono due: o nella villa dell'Eur resterà la conduttrice tv e Totti nella casa presa a Roma nord con la compagna Noemi, oppure sarà la Blasi a dover traslocare per lasciare spazio all'ex marito (ipotesi più remota).