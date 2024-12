Urla e bestemmia di notte quando gioca alla Playstation, la vicina accoltella la madre per vendetta

Torino, fa troppo rumore di notte con la Playstation e la vicina per vendetta accoltella la madre. E' successo in zona Lucento

Passa la notte schiamazzando mentre gioca alla playstation e la vicina di casa, infastidita, si presenta alla porta con un coltello in pugno. E' successo fra il 17 e il 18 dicembre in un condominio alla periferia di Torino, in zona Lucento.

La donna, di 60 anni, è stata denunciata dalla polizia perché, secondo quanto ricostruito, ha colpito con un fendente la madre del giovane giocatore, che si era intromessa nel litigio sul pianerottolo e che ha riportato ferite giudicate non gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Madonna di Campagna. Secondo quanto ricostruito, il giovane - un trentenne privo di occupazione - ha l'abitudine di accompagnare le sue scorribande alla playstation con urla, bestemmie e improperi.