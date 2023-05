Alluvione in Emilia, allarme sanitario: "Acqua delle fogne, rischio malattie"

Alluvione in Emilia, i pericoli di infezione alla pelle e gastrointestinali

Non c'è pace per l'Emilia Romagna, come se non bastasse l'alluvione adesso è scattato pure l'allarme sanitario. La situazione più grave si registra a Conselice nel Ravennate. Gli appelli della sindaca Paola Pula - si legge sul Corriere della Sera - sono disperati. "Non camminate a piedi nudi nell’acqua, proteggete la pelle dal contatto con l’acqua con guanti e dispositivi di protezione individuale. Evitate che i bambini giochino nel le aree allagate". A dimostrazione della gravità della situazione ieri a Conselice sono arrivati sia la direttrice dell’Ausl di Ravenna sia la vicepresidente della Regione, con delega alla Protezione civile, Irene Priolo. Anche i vertici sanitari confermano potenziali pericoli per infezioni alla pelle o gastrointestinali. E stanno valutando anche delle vaccinazioni di profilassi.

"L’acqua sale su dalle fogne e in casa non si respira. Dopo giorni in queste condizioni e senza nulla da mangiare siamo andati via. Ora ci ospitano dei parenti". L’abitazione di Vittoria Di Matteo, - prosegue il Corriere - dove vive con il marito e tre figli, è in una delle strade trasformate in fiumi maleodoranti. Per una famiglia che decide di andar via ce ne sono centinaia che resistono, prigioniere in casa, aspettando che passi il canotto che distribuisce le buste bianche con dentro acqua e qualcosa da mangiare. Da cinque giorni è questa la quotidianità di Conselice, diecimila abitanti, diventato l’epicentro di una nuova emergenza che si aggiunge a quella del fango e delle frane.