Anne Heche è cerebralmente morta. Staccata la spina, gli organi saranno donati

Non c'è più speranza per Anne Heche: autorizzato l'espianto degli organi



Anne Heche è stata dichiarata cerebralmente morta. La sua famiglia ha dato l'assenso al distacco delle macchine che la tengono in vita e in seguito verranno donati i suoi organi, come da volontà della stessa attrice.

Anne Heche, 53 anni, è in coma dalla scorsa settimana, dopo il terrificante incidente d'auto che l'ha vista schiantarsi contro una casa, provocando un incendio che ha richiesto oltre un'ora di lavoro per essere domato. L'attrice era sotto l'effetto di cocaina ed ha perso il controllo della propria automobile.

"Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva", ha spiegato un portavoce della famiglia.

E' davvero un triste destino quello di Anne Heche, che a soli 14 anni ha perso il fratello Nate, anch'egli in. un incidente d'auto, poco dopo la scomparsa del padre donald, morto di Aids. Un'altra sua sorella, Cynthia, era morta pochi mesi dopo la nascita per un problema al cuore, mentre nel 2006 sua sorella Susan è deceduta per un cancro al cervello.

Trasferitasi con la madre a Chicago, Anne per mantenersi ha iniziato a lavorare in vari locali esibendosi come cantante. Durante gli studi alla scuola superiore ha iniziato a studiare recitazione, dando vita a una carriera che l'ha vista prendere parte a numerosi film di successo, tra cui Le avventure di Huck Finn, Donnie Brasco, So cosa hai fatto, John Q, Birth - Io sono Sean, Joker - Wild Card e 13 Minutes. In televisione, l'abbiamo vista in serie famose come Ally McBeal, Nip/Tuck, The Brave e Chicago PD.