Anpal, spese pazze del capo Navigator: 160 mila euro per voli Roma-Mississipi

Il Reddito di Cittadinanza ancora non ha dato i frutti sperati. Troppo pochi i posti di lavoro trovati a chi percepisce questo sussidio. Nel mirino sono finiti in Navigator, ma soprattutto il presidente dell'Anpal Mimmo Parisi, finito sotto attacco proprio del suo stesso ente, con una lettera del direttore generale Paola Nicastro. "Non è vero - si legge su Repubblica - che Mimmo Parisi ha rendicontato le sue spese come presidente di Anpal - 160 mila euro nel 2019 tra voli in business Roma-Mississippi, macchina con autista, alloggio di servizio - al direttore generale dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro. Non è vero che il collegio dei revisori di Anpal ha approvato il suo affitto da 2.700 euro al mese per un appartamento a Roma. Non è vero che la “struttura” di Anpal - quindi ancora il suo direttore generale - impedisce a Parisi di usare i 25 milioni stanziati per la mitica App, quella che consentirebbe ai navigator di incrociare domanda e offerta di lavoro. Per ben tre volte il cda si è rifiutato di approvare il piano industriale di Parisi: qualche problema c’è".