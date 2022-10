Ortona: anziana di 85 anni incatenata al letto. Un arresto

Donna anziana incatenata al letto della sua casa di Ortona

Scoperta choccante a Ortona. Nel pomeriggio di ieri una donna di 85 anni, con problemi psichici, è stata trovata incatenata al letto, ai piedi e a un polso con ferri rudimentali ancorati al muro e chiusi con un lucchetto. Dopo i primi soccorsi sul posto, l'85enne è stata trasferita presso l’ospedale Bernabeo di Ortona, dove si trova tuttora ricoverata ma non in pericolo di vita. A riportarlo è il quotidiano locale "Il Centro".

Anziana incatenata al letto, le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Chieti, sono appena iniziate per chiarire i contorni di questo dramma sociale: sono stati indagati due componenti del nucleo familiare per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Uno dei due è stato arrestato.



Sulla vicenda i carabinieri di Ortona mantengono lo stretto riserbo. Gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione sono ancora in corso. Gli investigatori stanno cercando di capire, innanzitutto, da quanto tempo la donna fosse ristretta.