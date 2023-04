Arrestata per corruzione preside antimafia di Palermo premiata da Mattarella

Arrestata per corruzione preside antimafia di Palermo

Peculato e corruzione: è questa l'ipotesi di reato per cui carabinieri hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della preside Daniela Lo Verde, dell'istituto compressivo "Giovanni Falcone", allo Zen di Palermo, cavaliere al merito della Repubblica, del vicepreside e da un professionista privato. Il provvedimento e' stato disposto dal gip di Palermo su richiesta formulata dai procuratori europei delegati Calogero Ferrara e Amelia Luise, dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) di Palermo. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte, tra febbraio 2022 fino a pochi giorni fa dal Nucleo investigativo dei carabinieri, sarebbe stata accertata l'esistenza un unitario centro di interessi illeciti, formato dagli indagati che, in concorso fra loro, si sarebbero resi responsabili dei reati ipotizzati, afferenti alla gestione dei fondi di spesa pubblici, sia nazionali che europei, nell'ambito di vari progetti scolastici.

In particolare, i dirigenti scolastici, in forza del loro ruolo di pubblico ufficiale, "in maniera spregiudicata e per accaparrarsi i cospicui finanziamenti comunitari connessi", avrebbero attestato falsamente le presenza degli alunni all'interno della scuola anche in orari extracurriculari. Questo per "giustificare l'esistenza di progetti Pon di fatto mai realizzati o realizzati solo in parte, nella considerazione che la mancata partecipazione degli studenti avrebbe inciso in maniera direttamente proporzionale sulla quota parte dei fondi destinati per ciascun Pon alla Dirigenza". Gli approfondimenti investigativi avrebbero messo in luce una gestione illecita "anche per per procedure di acquisto e fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa della scuola", e materiale informatico come tablet, Pc, e Iphone comprati con fondi europei e destinati agli alunni.