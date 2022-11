Bambina nata con coda di 6 centimetri ricoperta di peli: "Evento rarissimo"

Bambina messicana è nata con una coda di 5,7 centimetri

L'appendice della bambina, ricoperta di peli, stando a quanto hanno spiegato i medici può essere classificata come una “vera coda”, non un disrafismo spinale, ossia un'anomalia della colonna vertebrale come la spina bifida, che dà vita a una pseudocoda. In questo caso, infatti, la coda – rimossa attraverso la resezione chirurgica – non aveva tessuto osseo al suo interno, ma solo pelle, muscoli, nervi, tessuto connettivo, vasi sanguigni e grasso.

Bambina nata con coda di circa 6 centimetri: "Evento rarissimo"

I pediatri hanno descritto il caso della piccola spiegando che “le code umane sono estremamente rare e vengono generalmente diagnosticate dopo la nascita, senza alcuna storia prenatale o familiare associata alla loro comparsa”. Solitamente sono appendici benigne che non danno alcuna problematica al paziente, anche dopo la rimozione.

Il caso della bimba messicana nata con la coda è stato raccontato da un team guidato da medici e ricercatori del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Dr. José Eleuterio González” – Università Autonoma di Nuevo León, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Reparto di Pediatria. La coda è stata scoperta solo dopo la nascita della bimba tramite parto cesareo alla fine del 2020. L'appendice come detto era di circa 6 centimetri e aveva peli e pelle, senza ossa all'interno. Il diametro era di circa 3 – 5 millimetri con struttura generalmente cilindrica, più spessa all'apice e con un terminale appuntito.