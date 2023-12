Bancarotta, il pm chiede la condanna a 5 anni per i genitori di Renzi

Chiesta la condanna a 5 anni per i genitori di Renzi

Il pubblico ministero Luca Turco ha chiesto la condanna a cinque anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori del leader di Italia Viva a processo a Firenze per la bancarotta di alcune cooperative ritenute vicine all'impresa di famiglia Eventi 6.

Nello stesso processo figura tra gli imputati anche l'altra figlia dei coniugi Renzi, Matilde: per lei, accusata di false fatturazioni in una costola del procedimento principale, sono stati chiesti dieci mesi. Nel febbraio del 2019, Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli finirono anche agli arresti domiciliari per questa indagine. La procura di Firenze, che gia' li aveva indagati per false fatture (procedimento oggi conclusosi con un'assoluzione definitiva), contestava loro le bancarotte di un paio di societa'.

Nel corso delle indagini ne falli' anche una terza. Delivery, Europe service, Marmodiv: tre cooperative della ''galassia Tiziano" che, secondo la procura erano gestite di fatto dai genitori dell'ex premier Matteo, anche se ufficialmente non figuravano tra gli amministratori di esse. Tutte operavano nel campo della distribuzione porta a porta di depliant pubblicitari.