Basta stragi del sabato sera: parte il corso per giovani sulla guida sicura

Basta stragi del sabato sera: in Italia parte il corso per i giovani Guida e vai con sicurezza

È partito il corso Guida e vai con sicurezza nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Sardegna, Campania e in Puglia, a San Vito dei Normanni nel circuito Pista dei Saraceni. Si tratta di un progetto rivoluzionario e ambizioso che si pone lo sfidante obiettivo di rendere i corsi di guida sicura obbligatori all’interno del percorso formativo per il conseguimento della patente.

Ideato da Salvatore Ambrosino, co-founder di Reddoak srl e ceo di Guida e Vai, il progetto ha coinvolto 100 autoscuole, abilitato più di cento istruttori di guida e portato circa mille allievi nella prima giornata in tutta Italia.

A San Vito dei Normanni, il primo appuntamento si è svolto alla presenza del consigliere regionale Alessandro Leoci che ha illustrato come attraverso l’ente Asset la Puglia investe in sicurezza stradale, e la signora Katia Schiavone, orfana del figlio Flavio Arconzo, rimasto coinvolto in un incidente mortale il 18 ottobre 2006 all’età di 17 anni.

Entusiasmo, dunque, nella prima giornata nazionale partita nelle diverse regioni italiane e a cui hanno partecipato tanti giovani, molti dei quali accompagnati dai genitori che si sono cimentati nelle prove di guida con sicurezza. Al termine di ogni modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione nominativo che vuole essere un riconoscimento per l’impegno del singolo nella lotta per la tutela della vita.