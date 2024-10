BEERmyLOVER la cultura brassicola e artigianalità a Brescia

Un programma di 3 giorni per diffondere la conoscenza dei prodotti artigianali italiani di alta

qualità, mettendo al centro la cultura e l’educazione al bere e mangiare bene con Lorenzo Kuaska Dabove direttore artistico dell'evento.Più di 40 espositori, un ricco calendario di incontri, approfondimenti, degustazioni e intrattenimento: è stata presentata

oggi, alla Camera di Commercio di Brescia, Beer my Lover, la nuova exhibition sulla birra artigianale e sul food di

qualità, grazie alla collaborazione tra ProBrixia e Brescia Artigianale.

L’evento si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2024 presso il Brixia Forum.

Hanno partecipato Roberto Saccone, presidente della CCIAA di Brescia, Maria Chieppa, direttrice di ProBrixia, e Lorenzo Kuaska Dabove esperto di birra, degustatore, scrittore e giudice internazionale, nonché direttore artistico di

BEERmyLOVER.

Presenti anche i responsabili dell’Associazione Brescia Artigianale, partner organizzativo dell’evento, e alcuni dei

protagonisti dell’evento: Silvano Rusmini, giornalista food & beverage, Simone Massenza “the TASTE Hunter”,

degustatore e storyteller, e l’Associazione ARTHoB.

L’obiettivo è diffondere la cultura e la conoscenza dei prodotti artigianali italiani di alta qualità, mettendo al centro la

cultura e l’educazione al bere e mangiare bene, attraverso l’esperienza e la consapevolezza, puntando anche sul

consumo responsabile e consapevole delle bevande alcoliche. Gli espositori, tra birrifici e stand gastronomici, sono stati

selezionati tra i migliori del Paese, conferendo all’evento una portata nazionale, con oltre l'80% degli espositori

provenienti da fuori provincia.

Oltre alle opportunità presentate dai singoli espositori, l’evento offrirà un ampio ventaglio di esperienze per tutti i gusti:

degustazioni con abbinamenti insoliti come birra-dolci, birra-cioccolato e birra-luxury food. A BEERmyLOVER

ognuno potrà scegliere il laboratorio o l’evento preferito. Non mancheranno momenti dedicati a chi vuole approcciare il

mondo della birra e degustazioni verticali per i più esperti”, hanno dichiarato gli organizzatori.



Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna