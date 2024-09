Bianca Balti operata per un cancro ovarico al terzo stadio: "Ho un lungo viaggio davanti a me"

Bianca Balti operata per un cancro ovarico al terzo stadio. Nel 2022 aveva ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica associata a un maggiore rischio di contrarre la malattia

Bianca Balti tramite i suoi canali social ha annunciato di essere stata sottoposta ad una operazione per un cancro alle ovaie al terzo stadio. "Domenica scorsa mi sono recata al Pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. - scrive la modella su Instagram a commento di una foto in cui appare nel letto di ospedale ma comunque serena - È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza".

"Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò. - continua Bianca Balti - Il mio obiettivo è liberarmi dal cancro. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita".

Bianca Balti nel 2022 aveva rivelato di aver ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica associata a un rischio più alto di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. La modella quindi aveva deciso di sottoporsi a una mastectomia preventiva. "Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi", aveva scritto all'epoca sui social-