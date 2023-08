Bolzano, bambino eroe salva il padre colpito da infarto alla guida

Bolzano, un bambino di 7 anni ha salvato il padre colpito da infarto mentre era alla giuda. Il piccolo ha fermato l'auto e chiamato i soccorsi

Ha dell'incredibile la storia che arriva da Bolzano con protagonista un giovanissimo eroe. Come riporta il Corriere della Sera, nei giorni scorsi un bambino di 7 anni ha salvato il padre di 58 anni che ha avuto un infarto mentre guidava nel centro della città.

Il piccolo con grande freddezza dopo essersi accorto del malore del padre prima gli ha spostato la gamba dell'acceleratore e poi ha premuto il pedale del freno. Per evitare incidenti ha tirato il freno a mano e data la gravità della situazione ha poi preso il telefono del padre per chiamare il 112. In pochi minuti i soccorritori sono giunti sul posto e l'uomo è stato portato in ospedale. Ora le sue condizioni sono stabili.