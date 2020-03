Boom di morti: 250 in un solo giorno. Coronavirus, quasi 15mila i contagiati

Coronavirus:Borrelli,1.439 i guariti, 181 piu' di ieri - Sono 1.439 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 181 in piu' di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.



Coronavirus:14.955 malati,2.116 in piu' rispetto a ieri - Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in piu' di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 17.660. Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.



Coronavirus: 1266 morti, 250 in piu' in un solo giorno - Sono 1.266 i morti per coronavirus in Italia, 250 in un solo giorno, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Ieri l'aumento era stato di 189 decessi.



Coronavirus, in Lombardia 146 morti e 1.095 casi in più: oltre 100 dimessi - I casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 9.820, ieri 8.725, ovvero 1.095 in più. Mentre i deceduti sono 890: 146 in più rispetto a ieri (744). Sono 2.650 le persone in isolamento domiciliare, 650 quelle in terapia intensiva, 4.435 i ricoverati in terapia intensiva e 32.700 i tamponi effettuati. Il numero dei dimessi sale a 1.198 rispetto ai 1.085 di ieri. Lo comunica la Regione Lombardia in una nota. Coronavirus, Fontana: 10 casi in zona rossa, guardia alta su terapie intensive

Coronavirus, Fontana: 10 casi in zona rossa, guardia alta su terapie intensive - "I dati di oggi, come ho avuto modo di sottolineare più volte, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell'ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando". Così in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità (ieri 1.123 contro i 1.133 di oggi). "Nel resto della Lombardia - ha proseguito il governatore - a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva". "Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione - ha aggiunto Fontana - contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia".

Coronavirus: Oms, Europa e' ora epicentro pandemia - L'Europa 'e' diventata ora l'epicentro dell'epidemia di coronavirus, con piu' casi riportati e vittime di tutto il resto del mondo messo insieme, esclusa la Cina' e 'piu' casi sono riportati ogni giorno di quanti ne fossero riportati in Cina al picco dell'epidemia'. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms), durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'epidemia di coronavirus Covid-19. Il numero uno dell'Oms ha detto che nel corso del weekend e' stata superata oltre 132.000 casi riportati, da 123 Paesi. Inoltre, 5.000 persone hanno perso la vita, 'una soglia tragica'.