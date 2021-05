Boris Johnson, si torna ad abbracciarsi e a mangiare in pub e ristoranti

Covid, Boris Johnson dà l'ok alla riapertura: "Con cautela ma irreversibile".

Il premier britannico Boris Johnson si appresta ad annunciare il 'liberi tutti'. Forte dei numeri dei vaccinati in crescita e di quelli dei morti per coronavirus in picchiata, dal 17 maggio in Inghilterra si tornerà agli abbracci e si potrà mangiare all'interno di pub e ristoranti in gruppi fino a 6 persone o due nuclei familiari. Ok anche agli ospiti in casa. Anche per cinema, musei e sale concerti, dopo che sono stati tenuti test per valutarne la sicurezza, si attende il via. Sarà possibile riprendere a viaggiare per piacere, e si potranno ospitare fino a 30 persone a funerali e matrimoni.

Johnson conferma zero decessi nel Regno Unito. Allegerimento delle misure anti-Covid

Boris Johnson conferma l'ulteriore alleggerimento delle restrizioni anti-Covid dopo che il Regno Unito ha registrato per la prima volta zero decessi. Il distanziamento sociale sarà lasciato alla "scelta personale" dalla prossima settimana e le riunioni di sei persone saranno nuovamente autorizzate all'interno.

Boris Johnson annuncia le riaperture. GUARDA IL VIDEO DELLA DIRETTA