Si finge Brad Pitt e truffa una donna rubandole 800 mila euro: "Sto divorziando da Angelina Jolie, mi servono soldi"

Si finge Brad Pitt e truffa una donna rubandole 800 mila euro

Una donna francese di 53 anni ha presentato una denuncia sostenendo di essere stata truffata per 830.000 euro da una persona che si è spacciata per Brad Pitt sui social media per un anno e mezzo. La stampa francese riporta che il truffatore aveva chiesto il denaro perché bisognoso di un'operazione per curare un tumore al rene e che non aveva accesso ai suoi conti bancari a causa del complicato divorzio da Angelina Jolie.

La donna, che ha rilasciato la sua testimonianza pubblica in un programma di TF1, ha affermato di essersi "innamorata" della persona con cui stava chattando su Internet, che fingeva di essere l'attore. All'inizio di questa relazione a distanza, la cinquantenne stava attraversando un momento difficile a livello emotivo con il marito, dal quale ha una figlia.

Il truffatore, che avrebbe contattato Anne su Instagram nel febbraio 2023, ha pubblicato foto false della star di Hollywood in diverse situazioni quotidiane e le ha persino inviato un video generato dall'intelligenza artificiale (IA). "Mi mandava delle foto e quando le cercavo online non le vedevo. Allora mi diceva: 'queste sono le foto che ha scattato per me'", ha raccontato ai giornalisti nel programma 'Sept à Huit'.

Dopo un anno e mezzo, Anne scopre l'inganno quando i media riferiscono che Pitt ha iniziato una relazione con Inés de Ramón.

La donna, che soffre di una grave depressione, è temporaneamente ospite di un'amica dopo aver perso quasi tutti i suoi beni a causa della truffa, compresi i 775.000 euro ricevuti dopo il divorzio. "Mi chiedo perché mi abbiano scelto per farmi del male a tal punto. Non ho mai fatto male a nessuno in vita mia. Queste persone meritano l'inferno", ha concluso il querelante.