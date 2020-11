Brunello Cucinelli: ricavi +3,4% nel terzo trimestre

Il marchio Cucinelli ha visto una crescita del +3,4% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno a quota 173,8 milioni di euro. Da sottolineare un incremento dei ricavi in Nord America, con un +9,2%. A + 7,7% in Europa mentre la Cina registra un +3,2%. Ottima crescita nel canale wholesale pari al +20,5%, buona tenuta del canale retail in calo del –15,7%.

Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo della Società, ha commentato: “Abbiamo conseguito nel terzo trimestre di questo 2020 risultati davvero interessanti ed essendo giunti a più della metà dell’ultimo quarto, siamo in grado di immaginare anche per questo ultimo trimestre, dei risultati molto positivi che ci dovrebbero condurre ad una chiusura dell’anno con una “leggera” diminuzione dei ricavi intorno al 10%. È proprio di questi giorni la “tanto attesa” notizia dell’arrivo del “vaccino” che tutta l’umanità ha appreso con gioia e speranza. Ciò ci ha consentito di tornare a vivere e lavorare in un’atmosfera migliore dopo un lungo periodo di vita a volte intenso e doloroso, sia per il corpo che per l’anima. Dietro a tutto questo e forti della grande raccolta ordini che abbiamo in casa della Primavera Estate 2021, immaginiamo un prossimo anno che noi definiamo “anno del riequilibrio”, con un ritorno ad una bella crescita intorno al 15%.”