California, ragazza uccide e investe un uomo che voleva ammazzare un gatto

California, la giovane Hannar Star Esser ha investito e ucciso un uomo che voleva ammazzare un gatto

Hannar Star Esser, di 20 anni, è accusata di omicidio e rischia l'ergastolo, per aver investito e ucciso un uomo per salvare la vita a un gatto. Il fatto risale al 25 settembre scorso, quando in California, la giovane credendo che Luis Anthony Victor, di 40 anni, stesse cercando di investire il felino sarebbe scesa dalla sua auto e lo avrebbe pesantemente insultato.



Hannar Star Esser, poi, al culmine della lite sarebbe risalita sull'auto e, dopo aver fatto una manovra, si sarebbe lanciata a tutta velocità contro l'uomo che, per a causa dell'urto, sarebbe stato scagliato in aria. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo per le ferite riportate. Mentre del gatto al centro del litigio non si sono trovate tracce. I pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange hanno accusato la donna per il reato di omicidio.



Attualmente Hannar Star Esser è in carcere e ci resterà, salvo paghi la cauzione fissata in un milione di dollari, fino al 13 ottobre, quando comparirà in tribunale. Il portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange, Kimberly Edds, ha detto che a supporto dell'accusa ci sarebbe una registrazione del litigio fatta partire inavvertitamente dalla donna sul suo cellulare.