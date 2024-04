Canfora, sostegno internazionale. L'affaire Meloni e l'appello di Libération

Canfora a processo per aver diffamato Meloni. La raccolta di firme a livello internazionale in difesa dello storico

Si allarga l'iniziativa a favore di Luciano Canfora, lo storico trascinato in tribunale dalla premier Giorgia Meloni a causa di quella frase usata nei suoi confronti durante un convegno. La leader di FdI non ha perdonato al filologo quel "neonazista nell'animo" ed è scattata una denuncia per diffamazione. Ai vari appelli lanciati da importanti studiosi in Italia, perché la premier ritiri le accuse nei confronti di Canfora, ora si aggiunge anche un'iniziativa a livello internazionale.

Il quotidiano francese Libération, infatti, - riporta Repubblica - ha lanciato un appello in favore del filologo classico italiano Luciano Canfora nei confronti del quale si aprirà a Bari, il prossimo 16 aprile, un processo che non ha precedenti in Europa dopo il 1945. Tra i firmatari dell’appello figurano Maurizio Bettini, Anna Foa, Adriano Prosperi, Aldo Schiavone. Undici professori della Sorbona, cinque di Cambridge tra i quali il Regius Professor di greco, che diffonderà tra breve una traduzione dell’appello in inglese; tre del Collège de France, tra i quali Jean-Luc Fournet, titolare di papirologia. Tra gli americani, figura il noto studioso del Rinascimento Anthony Grafton. Le adesioni sono al momento più di centocinquanta.