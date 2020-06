Caso Palamara: il Pd trema, spuntano anche le chat segrete con Zingaretti

Il caso Palamara non si sgonfia, anzi ogni giorno diventa sempre più intricato. L'ex boss di Unicost espulso dall'Anm e a processo a Perugia ha iniziato a fare i nomi, come successo nelle recenti interviste, e la questione potrebbe allargarsi - si legge sul Giornale - fino ai vertici del Pd. Umberto Del Basso De Caro, ex socialista approdato da tempo nel Partito Democratico. Lui, seduto sulla panchina, è l’immagine dell’afflizione del Pd. «Zingaretti?!...» esplode: «Al massimo poteva fare il segretario del circolo di Pietralata. Gori ha sbagliato solo i tempi non il merito del suo j’accuse. A settembre, se gli andrà bene, il Pd governerà solo quattro regioni. La Campania di De Luca, che però, non è del Pd, ma è uno Stato autonomo e autoritario, che diventerà “teocratico“. La Toscana di Giani, che non c’entra nulla con Zingaretti, visto che ha origini socialiste. L’Emilia di Bonaccini, che è però l’antagonista di Zingaretti nel partito. E, infine, proprio il Lazio di Zingaretti. Ma non so quanto durerà? La Casellati - dice Del Basso al Giornale - ha chiesto che escano tutte le registrazioni di Palamara. Da quanto ne so ci sono pure quelle con Zingaretti. Perché? Chiedere a Ielo e Pignatone". ”Siamo alle infamie”, commenta uno dei collaboratori di Zingaretti leggendo le frasi dell’ex sottosegretario Umberto Del Basso De Caro.