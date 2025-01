Caso Ramy ElGaml, la manifestazione a Milano per chiedere giustizia

"Giustizia per Ramy", la manifestazione

A Milano, in piazza San Babila, si è tenuta la manifestazione "Verità e Giustizia per Ramy e Fares", organizzata dal Coordinamento antirazzista per chiedere giustizia per Ramy Elgaml, il 19enne del quartiere Corvetto morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri.

Circa 400 ragazzi hanno sfilato nel corteo, aperto da uno striscione giallo con la scritta in italiano e arabo "Giustizia e verità per Ramy e Fares". Il percorso del corteo, come riportato da Il Giorno, è partito da piazza San Babila e si è snodato attraverso corso Monforte e Buenos Aires, per concludersi in piazza Duca d'Aosta.