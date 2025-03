Chewing gum pieni di microplastiche, lo studio che farà passare la voglia agli amanti delle gomme da masticare

Chewing gum pieni di microplastiche

Siamo costantemente esposti alle microplastiche, piccoli frammenti di materiale plasticoso che si trovano ovunque: negli oceani, nel cibo e persino all'interno del corpo umano. Anche se non conosciamo completamente gli effetti sulla salute, sappiamo che la plastica può contenere sostanze chimiche nocive per gli animali e per l'uomo.

Recentemente, uno studio presentato all'incontro primaverile dell'American Chemical Society ha rivelato che anche masticare una semplice gomma può liberare centinaia o migliaia di microplastiche nella bocca. Questa ricerca è stata condotta da Sanjay Mohanty dell'Università della California, Los Angeles (UCLA).

Secondo gli scienziati, ogni anno gli esseri umani ingeriscono decine di migliaia di microplastiche, che possono avere dimensioni tra 1 micrometro e 5 millimetri e che provengono da alimenti, bevande e imballaggi plastici. Tuttavia, il ruolo della gomma da masticare come fonte di microplastiche non era mai stato studiato in dettaglio prima d'ora. Gli esperti hanno esaminato quante microplastiche una persona potrebbe ingerire masticando gomme composte da una base gommosa, dolcificanti, aromi e altri ingredienti.

Durante l'esperimento, sono state testate cinque marche di gomme sintetiche e cinque di gomme naturali disponibili sul mercato. Per minimizzare le variazioni dovute a diversi stili di masticazione e alla saliva, un singolo soggetto ha masticato sette pezzi di ogni marca per quattro minuti ciascuno, raccogliendo campioni di saliva ogni 30 secondi. I risultati hanno mostrato il tasso di rilascio di microplastiche per ogni tipo di gomma. Successivamente, è stato calcolato il numero di microplastiche in ogni campione di saliva.

È emerso che un pezzo di gomma di grandi dimensioni potrebbe rilasciare fino a 3.000 particelle di plastica. Considerando che una persona media mastica circa 160-180 gomme all'anno, i ricercatori hanno stimato un'ingestione di circa 30.000 microplastiche annue.

"Sorprendentemente, non abbiamo trovato differenze significative tra le gomme naturali e quelle sintetiche in termini di quantità e qualità delle particelle rilasciate," ha dichiarato Mohanty. L'analisi si è concentrata su microplastiche di almeno 20 micrometri di larghezza, indicando la necessità di ulteriori studi per valutare il rilascio di nanoplastiche dalle gomme da masticare.

Mohanty ha concluso sottolineando l'importanza di smaltire correttamente i prodotti usati per evitare che contribuiscano ulteriormente all'inquinamento da plastica ambientale, poiché la plastica rilasciata nella saliva rappresenta solo una piccola parte di quella contenuta nella gomma.