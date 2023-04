Chiuso il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini

Striscia La Notizia, chiude il bar dell’Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini

A distanza di un mese dal primo servizio di Striscia la notizia chiude il bar pizzicato a non fare scontrini all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino).

Jimmy Ghione e le telecamere del tg satirico, superati i rigidi controlli all’ingresso dell’Agenzia, mostrano il bar chiuso, con le luci spente, il frigo vuoto e il barista “possibile stragista” intento a riempire gli scatoloni.

Uno sgombero confermato anche dalle testimonianze di alcuni dipendenti, mentre una guardia giurata, quando gli viene chiesto come fosse possibile che all’Agenzia nessuno sapesse che il bar non faceva gli scontrini, commenta sibillino: «Ci andavano tutti i dipendenti… è con loro che io me la prendo maggiormente: qui, dal semplice usciere al dirigente, sono tutti Polizia Tributaria».