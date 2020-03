Coronavirurs,il dramma dei cani e i gatti abbandonati dai padroni.L'iniziativa

L'emergenza Coronavirus in Italia continua e travolge tutti. Non solo le persone infettate, ma anche tanti animali, cani e gatti soprattutto che a causa del ricovero o della morte dei propri padroni restano soli. Per questo il presidente della Lega italiana difea animali, Michela Brambilla ha attivato un servizio per cercare volontari che si occupino dei quattro zampe abbandonati. "Non abbandonate gli animali, non sono contagiosi, non possono infettarvi. Se siete in quarantena o in ospedale e non riuscite a gestirli, chiamateci", è l’appello lanciato dalla deputata di Forza Italia.



"Da sabato scorso - spiega al Corriere della Sera - mi sono attivata per istituire un servizio di emergenza al numero 0294351244 o tramite il sito www.leidaa.info per rispondere agli appelli dei malati o di chi ha purtroppo perso i propri cari e non sa come recuperare o dove collocare l’animale che viveva con lui", spiega la deputata, da sempre sensibile ai temi degli animali e dell’ambiente. Gran parte delle persone che hanno chiamato nei primi tre giorni del servizio, quasi 400, sono anziani soli che si preparano al peggio. "Per esempio, c’è chi ha telefonato e ha detto: “Ho 70 anni e tre gatti in casa. Che fine faranno se mi ammalo e mi ricoverano?”. Si cercano anche volontari che possano portar fuori i cani delle persone confinate in casa per la quarantena. Ma con l’ultimo decreto che proibisce di uscire dai confini comunali, se non i casi particolari, diventa complicato accudire animali rimasti in luoghi diversi da quello di residenza.