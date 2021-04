Coronavirus, 21.261 nuovi casi. Decessi in calo 376. Positività giù al 5,9%

In lieve calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 21.261, contro i 21.932 di ieri, con 359.214 tamponi, 28mila in piu'. Il tasso di positivita' e' in discesa dal 6,6% al 5,9%. I decessi sono 376 (ieri 481), per un totale di 110.704 vittime da inizio epidemia. Ancora in leggero aumento le terapie intensive, 10 in piu' (ieri +23) con 234 ingressi del giorno, e sono 3.714 in totale, mentre i ricoveri ordinari proseguono la discesa con 215 unita' in meno (ieri -245), 28.489 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.