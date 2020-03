Coronavirus, cambia l'autocertificazione. Stretta per chi è in quarantena

Coronavirus: online il nuovo modello di autodichiarazione

Il Viminale ha modificato il modello per l'autocertificazione necessaria per uscire di casa. Col nuovo modello, non sarà più necessario allegare una fotocopia del proprio documento di identità, perchè sarà l'ufficiale di polizia preposto al controllo a controfirmare il modulo dopo avere accertato l'identità del dichiarante. Inoltre, la nuova autocertificazione prevede una nuova voce dedicata a chi è risultato positivo al coronavirus.

Il nuovo formato è online sul sito del Ministero dell'Interno e contiene una nuova voce: "l'interessato deveautodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del dpcm 8 marzo 2020 che reca un 'divietoassoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covi-19". "Il nuovo modello - spiega il Viminale - prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento diidentità".

SCARICA IL NUOVO MODELLO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE