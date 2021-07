Coronavirus, dai supermercati agli acquisti online. Cosa si può fare e cosa no

Coronavirus, dai supermercati agli acquisti online. Cosa si può fare e cosa

L'emrgenza Coronavirus ha stravolto un po' tutto in Italia. Tra le poche certezze c'è l'apertura dei supermercati, ma restano tanti dubbi su regole ed orari. Un articolo di Repubblica allora svela tutto quello che si può e on si può fare, gli orari e le regole. La spesa si può continuare a fare, purchè si rispetti il metro di distanza, sia in fila sia tra gli scaffali. Gli orari dipendono dalle Regioni e dalle singole catene. Quasi tutti i supermercati hanno optato per l’orario ridotto nei giorni feriali, fino alle 19 o 20. La domenica si procede in ordine sparso. Il governo ha scelto di non imporre chiusure.



Ecco cosa succede, invece, per gli acquisiti online. Si può fare la spesa, - spiega Repubblica - anche se ormai la prima consegna utile per molti è in aprile inoltrato. Si possono acquistare medicinali dalle farmacie. Amazon ha annunciato che consentirà solo ordini di beni essenziali Per chi ha comprato prima dell’entrata in vigore del decreto beni non essenziali, il decreto - comma 4 dell’articolo 1 - dice che le imprese hanno tempo due giorni, da oggi a mercoledì, per adeguarsi alle nuove disposizioni. Compresa la spedizione di merce in giacenza. Oltrepassata quella data, le spedizioni dovrebbero fermarsi per riprendere dopo il 3 aprile, ultimo giorno della “serrata”. Sempre che non sia prorogata.