Coronavirus: ex studente cinese dona 4.000 mascherine a Trieste

“Vivo ringraziamento, a nome dell'intera Città” è stato espresso dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza a un ex studente cinese, Walter Yu, del Mib-School of Management di Trieste, il quale, per testimoniare la propria gratitudine all'Istituto di studi economici che lo ha formato e la propria vicinanza ai suoi docenti, studenti e personale, ha voluto donare 4.000 mascherine facciali di tipo chirurgico. Walter Yu – precisa la nota del Comune di Trieste - nell'ambito dei rapporti di interscambio tra il “Lingnan College” dell'università di Guangzhou e il Mib, aveva seguito le lezioni della 25/a Edizione del Master in International Business nel 2014 e oggi, a distanza di 6 anni, ha voluto ricordarsi dell'Istituto e di Trieste, città che lo aveva sentimentalmente colpito e formato.

Le mascherine, di fabbricazione cinese, certificate CE in conformità alle normative comunitarie europee, sono già state spedite e arriveranno alla Protezione Civile del Comune di Trieste, presso la sede del Comando della Polizia Locale a beneficio di tutti i cittadini. Per il sindaco Dipiazza l’esempio di solidarietà di Walter Yu è particolarmente “significativo in questa fase critica della nostra vita sociale” e desidera pubblicamente ringraziare il giovane cinese “per il suo importante gesto, che costituisce un segnale di grande sensibilità e generosità, di affetto per la nostra Città e nel contempo una testimonianza dei crescenti rapporti di amicizia che, a molti e diversi livelli, e non solo per l'aspetto economico, avvicinano sempre più Trieste alla Cina”.