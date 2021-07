Coronavirus,Federagricoltori:'Stop alle aziende di ricambio materiali. Errore"

Coronavirus, Federagricoltori: 'Stop alle aziende di ricambio materiali, a rischio la filiera'



L'emergenza Coronavirus sta spiazzando un po' tutti, da chi è costretto a stravolgere la propria vita a chi deve decidere cosa resta aperto e cosa no. E' il caso del decreto del governo in cui si sono definite le attività essenziali e quelle non essenziali. Su questo punto arriva la protesta di Federagricoltori e in particolare di Federunacoma, la federazione che raggruppa tutti i settori di ricambi di materiali agricoli, considerata, dopo l'ultimo incontro tra governo e sindacati non essenziale e quindi chiusa. "L'assenza di ricambi - spiega Alessandro Malavolti - rischia di bloccare la filiera agroalimentare". Il presidente di Federunacoma giudica sbagliata la scelta del governo di non considerare strategica la loro attività.



"Noi facciamo macchine agricole - spiega al Sole 24 Ore - se queste non si possono utilizzare perchè mancano i pezzi di ricambio, tutto si blocca. Penso sia chiaro che chiudendo le nostre aziende si rischia un danno a tutto il settore agroalimentare, in più si dà il via libera alla concorrenza sleale, gli stranieri possono approfittare di questa situazione e rivendere loro i ricambi. In poche settimane tutta la filiera potrebbe essere messa in serie difficoltà. Noi facciamo macchine agricole - prosegue - ma anche ricambi, come ad esempio le tettarelle per mungere il latte, se si vuole tornare a mungere a mano o tornare ad arare con i buoi ce lo dicano. Scriveremo a governo e ministri, questa situazione è incredibile, assurda e inaccettabile".