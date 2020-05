Coronavirus, i dati: su oltre 70mila tamponi, 1.401 nuovi malati. 3031 guariti

Sale a ​215.858 il totale degli italiani colpiti dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Un aumento di 1.401 unità, in leggero calo rispetto a 24 ore fa, quando era stato di 1.444, e con più tamponi eseguiti: 70.359 oggi, 64.263 ieri. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Oggi si registra un calo del numero dei decessi, 274 contro i 369 di ieri, tornato quindi nel trend degli ultimi giorni (il totale è 29.958), mentre i guariti sono 3.031 (ieri 8.014, record frutto però anche di un aggiornamento del dato della Regione Lombardia riferito a guarigioni precedenti), per un totale di 96.276. Per effetto di questi dati, prosegue la riduzione dei malati attuali, oggi 1.904 in meno, 89.624 totali. ​Come prosegue ormai costante da oltre un mese il calo dei ricoveri: -595 in regime ordinario (15.174 totali) e -22 in terapia intensiva (1.311 totali). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 73.139.

Nel dettaglio, riferisce la Protezione Civile, ​i casi attualmente positivi sono 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata, 141 in Umbria e 130 in Valle d’Aosta. La Regione Basilicata informa che, a seguito di ulteriori verifiche, ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali.