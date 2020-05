Coronavirus, la tenda tornerà protagonista delle vacanze estive degli italiani

L'estate 2020 sarà sicuramente anomala. L'emergenza Coronavirus continua in Italia così come le limitazioni per viaggi e vacanze. Uno strumento un po' dimenticato che però potrebbe tornare molto utile è la tenda. Il problema resta però capire - si legge sul Corriere della Sera - se la legislazione italiana e le autorità locali saranno abbastanza flessibili per accettare l’eventuale proliferazione di campeggiatori liberi in zone dove negli ultimi anni la loro presenza era stata vietata o comunque fortemente controllata. «Potremmo pensare di affiancare le tende individuali o per piccoli gruppi familiari alle strutture dei rifugi penalizzate dall’emergenza nelle camerate comuni per limitare i rischi del contagio», spiega il presidente del Club alpino italiano (Cai), Vincenzo Torti. Una riflessione condivisa ormai da tanti amanti della natura in tutte le sue declinazioni, dalle coste mediterranee, ai laghi, alle vette; dai bivacchi estremi sui ghiacciai al campeggio nautico sulle spiagge.