Coronavirus: Madonna posta video cospirazionista sul Covid, Instagram censura

Instagram ha segnalato e poi rimosso un post di Madonna con il quale la cantante rilanciava un video controverso incentrato su una falsa cura per il Covid-19. L'artista ha anche chiamato la discussa dottoressa di Houston, Stella Immanuel, la sua "eroina". Lo riferisce l'Independent, ricordando che Madonna già in passato ha fatto dichiarazioni controverse sull'epidemia di coronavirus, definendola "il grande livellatore". Lo stesso video è stato rilanciato dal presidente americano Donald Trump e dal figlio Donald Trump Jr, che per questo è stato sospeso da Twitter questa settimana. Facebook e Twitter hanno cancellato dalle proprie piattaforme il filmato, sostenendo che contravviene le loro regole, diffondendo "false informazioni sulle cure e i trattamenti per il Covid-91".