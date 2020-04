Coronavirus, nelle Filippine neonato muore dopo soli 23 giorni

Un neonato di 23 giorni è morto cinque giorni fa nelle Filippine dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Lipa, circa 70 Km a sud della capitale Manila, sui social network. Si tratta di una delle vittime accertate più giovani del virus: in Brasile era nei giorni scorsi morto un piccolo di soli quattro giorni, nato prematuro, e anche un bambino di cinque mesi in Bolivia dopo una settimana in rianimazione. L'ultimo bilancio del coronavirus nelle Filippine, che stanno osservando un lockdown particolarmente duro con la possibilità per la polizia di sparare a chi non rispetta l'isolamento, è di 4.076 casi e 203 vittime.