Coronavirus, scuola: mancano i professori. Sarà un anno con 250 mila supplenti

Scuola, mancano i professori. Sarà un anno con 250 mila supplenti

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. I contagi aumentano ogni giorno e tra 15 giorni dovrebbe riniziare la scuola. La situazione però è ancora caotica e oltre ai problemi sui trasporti, mascherine e mancanza di aule adesso ne emerge uno relativo ai professori. In molti hanno paura di un nuovo lockdown e chiedono di restare a casa. L’allarme - si legge sul Corriere della Sera - è già suonato in alcune regioni come il Veneto, la Liguria e la Campania. I presidi potrebbero trovarsi senza collaboratori scolastici e gli alunni senza prof.

Per legge infatti rientra nella definizione chi è affetto da più patologie contemporaneamente, gli immunodepressi, i pazienti oncologici. Si possono aggiungere anche coloro che hanno più di 55 anni (nel 2019 su 730 mila insegnanti di ruolo, quelli con più di 54 anni erano oltre 300 mila): non tutti ovviamente, ma coloro per i quali il medico Inail deciderà che è necessaria «la sorveglianza sanitaria eccezionale» prevista dalle regole generali di tutela dei lavoratori e da quelle emanate nei mesi scorsi per tutti coloro per i quali il contagio da Covid potrebbe avere conseguenze anche molto gravi, se non fatali. Lavoratori fragili o no, il 2020 sarà un anno record per le supplenze che potrebbero raggiungere la cifra record di 250 mila.