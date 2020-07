Coronavirus, "Sta rientrando in Italia dall'estero. Usa fuori controllo"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua e il professor Walter Ricciardi, mette tutti in allarme e avvisa che il pericolo ora non è nel nostro Paese, ma ora il virus noi lo importiamo. «A febbraio - spiega Ricciardi a Repubblica - avevamo chiuso solo i voli diretti. Oggi blocchiamo anche chi viene da un paese a rischio con un volo indiretto. Abbiamo poi l’obbligo di quarantena per gli arrivi da fuori Schengen. Eppure sembra non bastare. Dovremmo chiudere i voli con alcuni Stati degli Usa. Quel che avviene lì è sconcertante. Il paese a cui tutti guardiamo per gli studi scientifici sul Covid è fuori controllo. Dobbiamo difenderci dai paesi che fanno poco o nulla per frenare il virus. Che è una brutta bestia, evoluta per diffondersi. Ha trovato il giusto equilibrio: non tanto grave da impedire a molti infettati di circolare, ma pur sempre pericoloso".

"I mezzi di trasporto - prosegue Ricciardi -sono un punto debole. Ho visto un’organizzazione buona sui treni ad alta velocità, stazioni incluse. Non c’è invece abbastanza attenzione sugli aerei, che spesso volano a pieno carico e non rispettano il distanziamento a check in, imbarco e sbarco". Sui nuovi farmaci Ricciardi spiega: "Sono allo studio gli anticorpi monoclonali. Ma non credo che in autunno saranno pronti. Restano parzialmente efficaci il remdesivir e il desametasone".