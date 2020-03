Coronavirus, "Contagion" diventa film cult. E il positivo scappa al supermercato



In tempi di Coronavirus succede di tutto. Si ribaltano anche gli schemi della cinematografia. Succede così, ad esempio, che un film, considerato poco riuscito come "Contagion" al 270mo posto per numero di spettatori, d'improvviso si trasformi in una pellicola cult, addirittura da finire nella Top 10 di iTunes. Milioni di americani lo stanno rivalutando e il motivo è presto detto. La storia tratta di un'epidemia che parte dall'Asia e si espande nel mondo, provocando molti morti.

Chi, invece, nonostante il Coronavirus contratto non si importa del contagio altrui è un inserviente di ospedale di Sciacca, un comune in provincia di Agrigento. L'uomo stufo di stare in quarantena, ha pensato bene di andare al supermercato a fare la spesa, mettendo a rischio la salute di molte altre persone. E' stato scoperto e denunciato e rischia fino a 12 anni di carcere per epidemia colposa.