Covid, salgono (di poco) i nuovi casi. I positivi sono 574 con tre decessi

Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento piu' alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi piu' consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute.