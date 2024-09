Tiziano Ferro bacia Elodie per celebrare il primo singolo insieme. FOTO

Elodie e Tiziano Ferro lanceranno il loro primo brano realizzato insieme il 20 settembre 2024

E' nato un nuovo sodalizio artistico tra Elodie e Tiziano Ferro. La campionessa di ascolti con Black Nirvana è volata nei giorni scorsi a Los Angeles per raggiungere il collega in vista del lancio del loro primo singolo realizzato insieme il 20 settembre 2024. Per festeggiare l'evento Tiziano Ferro ha condiviso su Instagram un breve video in cui bacia Elodie sulla guancia. La Storia è accompagnata dal messaggio "Rosicate".

Le voci di una collaborazione tra i due era stata in parte anticipata da Tiziano Ferro, che aveva condiviso sui social di avere Elodie ospite a cena. "Arrivo amore", aveva risposto lei mostrando un impegno salvato in agenda con la scritta "Tzn cena La". E' la prima volta che Elodie e Tiziano Ferro cantano insieme e poco o nulla si sa sui dettagli del brano. I due comunque avevano già qualcosa in comune, ovvero la manager Paola Zukar.