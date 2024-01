Da star del cinema ai vini premiati, la nuova vita di Carole Bouquet

Carole Bouquet, l'attrice francese star dei film di Dino Risi cambia vita: ora è il vino la sua passione

Carole Bouquet ha scelto l’Italia. E no, non per proseguire la sua carriera nel cinema, ma per produrre vino. Come scrive Gambero Rosso, Bouquet ha una lunga carriera da attrice teatrale e cinematografica con presenze in diverse pellicole italiane e internazionali dirette da registi come Luis Buñuel o Dino Risi.

Eppure, oggi ha scelto di stravolgere completamente la sua mettendosi in prima linea a coltivare la terra e ancora oggi cura alcuni appezzamenti dell’isola di sua proprietà. L'attrice 27 anni fa notò un piccolo dammuso (una struttura in pietra) in vendita immerso nel paesaggio dell'isola di Pantelleria e ne rimane affascinata.

Un percorso in salita e ostico, come racconta in un'intervista al Corriere della Sera: “La terra, abbandonata da molto tempo, era dura per l’ossidiana delle rocce, le viti basse come bonsai, non era possibile utilizzare strumenti tecnologici”. Eppure in un paesaggio poco clemente, è riuscita a tradurre una passione in un vino che le è valso nel 2011 il premio Luigi Vernonelli per il miglior vino italiano prodotto da uno straniero.