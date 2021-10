Di Donna, Bertolaso ammette "spinta" pro Buini. "Arcuri, ti chiamerà uno..."

Di Donna, Bertolaso ammette la "spinta" pro Buini. "Scrivi ad Arcuri"

Il caso di Donna diventa sempre più intricato. L'inchiesta che coinvolge l'ex socio di Giuseppe Conte, accusato di traffico di influenze dopo la denuncia dell'imprenditore Buini, si arricchisce di nuovi retroscena. L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, ammette di conoscere l'imprenditore Buini e di avergli dato la mail dell'ex commissario Arcuri. "Un giorno - spiega Bertolaso a Repubblica - mi chiama questo ragazzo che avevo conosciuto ad una partita di golf e mi fa: "Guarda che io posso fornire mascherine a norma, perfette, certificate, però Arcuri non lo conosco”. Allora io gli dico: “Bene, questa è la sua mail istituzionale, scrivigli, spiegagli tutto e poi sarà lui a valutare, a decidere se è utile. Ma io non ho raccomandato nessuno! Ho solo suggerito di mandare una mail ad Arcuri, al quale poi ho scritto un sms: “Ti chiamerà questo ragazzo che forse può aiutarvi con le mascherine”. Bertolaso svela anche un altro retroscena relativo all'ex commissario.

"Arcuri - prosegue Bertolaso a Repubblica - lo conobbi a palazzo Chigi nel 2007, quando un alto funzionario della Presidenza del consiglio, governo Prodi, mi convoca e mi presenta due persone: Arcuri, allora già capo di Invitalia, e Giampi Tarantini (il famoso procacciatore di ragazze per le feste di Berlusconi, ndr). In quella occasione mi dicono che avrebbero voluto realizzare un grande centro di Protezione civile in Puglia: “Arcuri ci mette i soldi e Tarantini lo realizza”. Io rimasi basito, dissi no e me ne andai. Mi seccai molto di questa piccola imboscata. e. Quando, anni dopo, venne fuori che fu Berlusconi a farmi conoscere Tarantini feci pure una nota Ansa per ristabilire la verità, cioè che era stato Arcuri a presentarmelo".