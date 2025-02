Disastro a Bologna, crolla una chiesa. Due feriti, si cercano possibili intrappolati dalle macerie

Disastro a Bologna, crolla una chiesa

Poco dopo le 15, la chiesa di San Biagio a Savigno, nel comune di Valsamoggia. è crollata, probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola del gas. Sono due i feriti accertati, uno con lesioni da bruciature e un altro con lievi escoriazioni, mentre altre quattro persone presenti nell’edificio sono illese. Sul posto i vigili del fuoco, tre ambulanze, carabinieri, Protezione civile e polizia locale.

Il crollo ha interessato, in particolare, la canonica della chiesa. Sono tutt'ora in corso sotto le macerie le ricerche da parte dei cani molecolari delle forze dell'ordine, per verificare se ci siano altre persone intrappolate dai detriti. Sul posto sono arrivati anche Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia, e Paolo Nanni, vicesindaco di Casalecchio.