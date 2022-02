Donne e STEM, Save the Children: basta stereotipi sulle ragazze nella scienza

Una Giornata Internazionale per superare gli stereotipi di donne e ragazze nella scienza

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita dalle Nazioni Unite nel 2015, si celebra ogni 11 febbraio, con lo scopo di portare una nuova consapevolezza e una maggiore parità di genere nella comunità scientifica. In Italia, le materie scientifiche continuano ad essere percepite come “meno adatte” alle ragazze, nonostante l’ultima ricerca realizzata da Ipsos per Save the Children evidenzi un dato interessante: il 54% delle adolescenti a scuola sono incuriosite dalle STEM (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

“Serve non solo una maggiore consapevolezza, ma anche un cambio di passo che deve iniziare dalla scuola e dalla famiglia”, ha affermato la ministra dell’Università Maria Cristina Messa durante un intervento al programma Radio Anch’io, su Rai Radio 1. Per l’occasione, la ministra Messa ha confermato la decisione del ministero di adottare due misure a sostegno delle donne nella lotta contro le disparità di genere in ambito di istruzione e lavoro.

Quindi, la ministra dell’Università ha annunciato un aumento delle borse di studio per le ragazze Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e l’introduzione di sostegni alla mobilità per tutte le studentesse che vogliono intraprendere una carriera universitaria lontane da casa. Si tratta di iniziative indispensabili per aumentare la consapevolezza del valore delle donne e del contributo che possono dare in ambito scientifico.

“L’acquisizione di una piena cittadinanza scientifica è considerata oggi da molte come un diritto fondamentale per rispondere alle sfide ambientali e della salute. Tuttavia, il divario di genere è molto presente e si radica, sin dai primi cicli di istruzione, negli stereotipi, ancora oggi diffusi, che vorrebbero le ragazze poco portate verso le materie scientifiche e che bloccano sul nascere i loro talenti”, dice Raffaela Milano Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.

LEGGI ANCHE

Razzismo, accuse a Tesla di Musk: insulti, un reparto detto "piantagione"

Fondazione Carolina e TikTok: come proteggere i figli dal bullismo

Body Cam per la polizia, ma senza riconoscimento facciale. Il caso Abruzzo