Dopo l'estate rovente, ci sarà un inverno gelido: "Difficoltà enormi sul gas"

Crisi energetica, Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia: "Le scorte di gas non sono sufficienti"

Dop un'estate di caldo eccezionale, dobbiamo prepararci a un inverno con rilevanti problemi per il freddo. Lo ha spiegato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, a 24 Mattino su Radio 24: “Ci saranno difficoltà enormi quest’inverno in alcuni giorni, quando farà molto freddo. Dovremmo avere un po’ più di coraggio e parlarne subito, senza far terrorismo, e sperando che non si verifichi il caso peggiore, cioè l’interruzione dei flussi dalla Russia".

"Perciò abbiamo fatto sanzioni contro la Russia sul carbone che partono ad agosto, le sanzioni sul petrolio che partono a dicembre e gennaio e noi non possiamo non ipotizzare un blocco totale delle forniture questo inverno. Arriveremo, pagandole un sacco, ad avere le scorte piene ma questa è la condizione necessaria, ma non sufficiente per passare l’inverno senza problemi”, ha aggiunto Davide Tabarelli.