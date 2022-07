É morto il cardinale Claudio Hummes, suggerì al Papa il nome Francesco

Il cardinale Claudio Hummes è morto, fu lui a suggerire il nome di Francesco al Papa

All'età di 87 anni è morto, dopo una lunga malattia, il cardinale brasiliano Claudio Hummes, Prefetto emerito della Congregazione per il Clero, arcivescovo emerito di San Paolo del Brasile ed ex presidente della Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia. La notizia è stata resa nota dal cardinale Odilo Scherer, arcivescovo di San Paolo.

Il cardinale Claudio Hummes è stato un rande amico di Papa Francesco, fu proprio lui a suggerire al futuro Pontefice il nome da prendere. Durante il Conclave del marzo 2013 che elesse al Soglio petrino l'arcivescovo Bergoglio, Hummes ricordò all'amico argentino di "non dimenticare i poveri". Lo raccontò lo stesso Francesco ai giornalisti incontrati il 16 marzo 2013: "Io avevo accanto a me l'arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, viene l'applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: 'Non dimenticarti dei poveri!'. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d'Assisi".