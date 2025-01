Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking su una sua ex consulente. "Pensava fosse l'amante del marito"

Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking: nel mirino anche un post Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori, realizzando così una 'shitstorm' contro la persona offesa

Elisabetta Franchi, stilista dell'omonimo gruppo, rischia il processo per stalking ai danni di una sua ex consulente. Lo scrive l'Ansa. Secondo ha appreso l'agenzia stampa la Procura di Bologna col pm Luca Venturi e la squadra mobile della questura hanno chiuso infatti un'inchiesta nei suoi confronti. Franchi sarebbe accusata alla fine dell'indagine di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente la donna. Risulterebbe contestato, tra l'altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori, realizzando così una 'shitstorm' contro la persona offesa.

"O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena": è il messaggio che Elisabetta Franchi, ad agosto, inviò alla ex consulente che secondo la Procura di Bologna la stilista avrebbe perseguitato, da febbraio 2024. La minaccia del messaggio fu poi attuata, per gli investigatori, dal post successivo scritto su Instagram dalla stilista, cui seguì lo 'shitstorm' contro la donna. Tutto era iniziato quando l'imprenditrice, che in precedenza aveva un rapporto di amicizia e professionale con la vittima, le aveva attribuito una relazione col proprio compagno, dicendolo a varie persone, con messaggi ritenuti denigratori ad amici in comune e scrivendo anche al compagno della vittima, assistita dall'avvocato Chiara Rinald.