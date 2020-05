Fase 2, spiaggia Mondello a Palermo affollata. VIDEO

La spiaggia di Mondello a Palermo è piena di gente: dopo le decine di bagnanti che l'avevano invasa venerdì, anche in queste ore si registra l'arrivo di molte persone. Nonostante il sindaco Leoluca Orlando avesse annunciato più controlli e una linea dura controlli valutando di "denunciare i genitori che non vigilano sui figli minori" trasgredendo alle regole imposte dall'emergenza Covid-19, la località balneare è nuovamente piena.

Gente che passeggia, qualcuno gioca a calcio, altri cercano di prendere un po' di sole. Non tutti poi hanno messo le mascherine o rispettano le distanze. "Una bella sensazione di libertà. Dopo essere stato chiuso in casa, oggi sono qui per respirare un poco di aria", dice un giovane secondo quanto riporta sito de Il Giornale di Sicilia. "C'è il coronavirus ma è giusto anche poter andare al mare", aggiunge un altro ragazzo al portale.