Favignana: festeggia i 101 anni da sola finché non arrivano i carabinieri

La solitudine dell'anziana? Ci pensa l'Arma





Rosa Giangrasso, la più anziana abitante dell'isola di Favignana, ieri ha compiuto 101 anni ma ha rischiato di trascorrere la giornata del suo compleanno da sola. La sua famiglia, infatti, che avrebbe dovuto raggiungerla sull'isola, è stata impossibilitata a farlo a causa del maltempo e delle condizioni avverse del mare che hanno provocato il blocco dei collegamenti via mare.

Ma a festeggiare Zia Rosina ci hanno pensato i Carabinieri di Favignana. I Carabinieri del luogo conoscono benissimo la donna ultracentenaria perchè vanno a trovarla ogni mattina per controllare che stia bene e a chiederle se ha bisogno di qualcosa, dal momento che vive da sola alla sua età.

Il Comandanate dei Carabinieri, quando ha saputo che la famiglia di Zia Rosina non avrebbe potuto raggiungere l'isola per festeggiare il suo compleanno, ha deciso di preparare una torta insieme ai carabinieri di turno con lui per Zia Rosina, dal momento che il bar-pasticceria era chiuso per il maltempo.

Una volta pronta la torta, Comandante e carabinieri sono andati a casa di Zia Rosina e hanno festeggiato insieme il compleanno della donna che è stata felicissima di trascorrere in compagnia il giorno di un compleanno così importante.