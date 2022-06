Afghanistan terremoto: scossa violenta. Almeno 250 morti

Sono almeno 250 i morti provocati dal terremoto che ha colpito ieri sera l'Afghanistan

Al momento il bilancio è di almeno 250 morti provocato dal terremoto di magnitudo 5.9 che ieri sera ha colpito il sudest dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan. Lo ha riferito alla Bbc un funzionario del governo locale sottolineando che i feriti sono oltre 150.

Secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs) la scossa è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, ad una profondità di 10 km. Il Centro Sismologico Euro Mediterraneo riporta che il terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan ma anche in India.