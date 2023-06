"Gli Usa hanno velivoli alieni", la denuncia di un'ex spia dell'Intelligence

Alieni, un ex membro dell'intelligence americana denuncia: "Il Pentagono ha in mano velivoli di origine non umana"

Nuove rivelazioni sugli Ufo e alieni. Stando a quando afferma David Charles Grusch, ufficiale che ha combattuto in Afghanistan e veterano della National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e del National Reconnaissance Office (NRO), gli Stati Uniti avrebbero in mano alcuni velivoli di origine aliena. Le sue affermazioni hanno spinto la Camera dei Rappresentanti ad aprire un'indagine che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Dal canto suo il Pentagono commenta: "Non abbiamo verifiche".