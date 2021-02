Gresini ricovero per Covid: condizioni critiche per l'ex pilota di Moto Gp

Cattive notizie dall’ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato in terapia intensiva Fausto Gresini, ex pilota di moto e due volte campione del mondo nella classe 125 e ora team principal in Moto3, Moto2 e MotoGP. Il quadro clinico è critico a causa di altre complicanze. Gresini aveva subito un improvviso peggioramento nella notte tra venerdì e sabato scorsa. Ieri l’arrivo di nuovi problemi nel suo 55° giorno nel reparto di terapia intensiva.

Queste le parole rilasciate dal dottor Nicola Cilloni: “Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19 - dice il medico -. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico. I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico”.